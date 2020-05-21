Экономика

ТАССТАССМЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
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МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
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Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

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Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
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