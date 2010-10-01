"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

МЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах

Общество Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны). 78

Общество В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times. 71

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 119

Политика Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений. 7

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам. 19

Общество Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым Приказ Росжелдора об оснащении железнодорожных вагонов, идущих по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой отменен, дефицита топлива на полуострове в разгар курортного сезона не предвидится. 20

Футбол «Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти «Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти. 1

Экономика Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72% Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 59

Происшествия СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. 2,1K

Общество Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Общество Самоизоляция ухудшила отношения в каждой пятой российской семье Для большинства россиян самоизоляция ничего не изменила ни в отношениях с супругом, ни в общении с родителями: 76% опрошенных заявили, что в их семьях отношения остались на прежнем уровне. 3

Футбол В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.