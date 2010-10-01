Экономика
ТАССМЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах
"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.
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Падение производства в РФ из-за COVID-19 оказалось ниже, чем у других стран
ИА Красная Веснавчера в 15:19
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Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Арестован начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете Зюзинский райсуд Москвы отправил под домашний арест начальника 6-го отдела (по противодействию наркоугрозе в сети Интернет) управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева.
Коммерсантъ 08:19
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Футбол
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Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время.
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