"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

МЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах

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