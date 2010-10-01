Экономика
ТАССМЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах
"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.
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Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Машины и Механизмы 02:59
Общество
Dr Disrespect перешел на YouTube
После бана Гай «Dr Disrespect» Бэйм не отчаялся и решил перейти на YouTube.
CT news 14 июля в 08:42
Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Интерфакс 15:25
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Армия и оружие
Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»
Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС 10:27
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Киберспорт
CS:GO на движке Source 2 может быть выпущена в конце 2021 года
McVickers утверждает, что CS:GO на Source 2 выйдет в конце 2021 года.
Чемпионат 16:03
Политика
В партии Зеленского определили своего кандидата на выборах мэра Киева
В украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" решили, что кандидатом на пост мэра Киева на предстоящих в конце октября выборах будет депутат Рады Ирина Верещук.
Газета.Ru 16:39
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Футбол
Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски
Наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий недавно получил штраф от КДК РФС.
CT news 16:10
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Политика
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока", которые пригрозил ввести госдепартамент.
ПРАЙМ 15:04
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13 июля в 13:14
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
РИА Новости Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой.
РЕН ТВ 16:44