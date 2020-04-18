с чего всё началось

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.

Общество В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края. 2

Наука Выяснилось влияние генов на иммунитет к SARS-CoV-2 В результате выяснилось, что иммунный ответ организма на коронавирус зависит от конкретных генетических вариаций.

Общество Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 311

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 104

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 4K

Кино Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 273

Игры Торжество стиля: продажи акварельного платформера GRIS превысили 1 млн копий Разработчики из Nomada Studio у себя в микроблоге объявили о том, что продажи их акварельного платформера GRIS с момента его появления на рынке превысили 1 млн копий.

Финансы Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 78

Общество Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. 49

Общество В Кемерово из Бангкока прилетели 76 россиян Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости». 64

Здоровье В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в интервью журналистам о 45 новых выявленных случаях коронавируса в республике. 44

Общество В Челябинской области умер первый пациент с COVID-19 Первый случай смерти пациента с COVID-19 зарегистрирован в Челябинской области, у мужчины было онкологическое заболевание, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер. 4

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 108

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. 49