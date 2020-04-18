Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России выдавать беспроцентные кредиты бизнесу разрешили 14 банкам

Министерство экономического развития России разрешило 14 банкам выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу во исполнение Указа президента о поддержке предпринимателей в условиях ограничительных мер.
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с чего всё началось
Пять российских банков одобрили 2,5 тыс. заявок от малого и микробизнеса по программе льготного беспроцентного кредитования на 4,6 млрд руб., сообщила
 пресс-служба Минэкономики России.
Коммерсантъ18 апреля в 07:47

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В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Газета.Ru18 апреля в 07:03

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

РБК18 апреля в 08:20

Банки одобрили заявки от малого бизнеса на беспроцентные кредиты на 4,6 млрд руб

Коммерсантъ18 апреля в 07:47

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Известия18 апреля в 07:22

Беспроцентные кредиты разрешили выдавать 14 российским банкам

Телеканал 360°18 апреля в 09:38

Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП

ТАСС18 апреля в 06:59

Если COVID-19 оставил без денег: меры поддержки от томских банков

РИА Томск17 апреля в 23:19
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество

В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса

На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
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Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Наука

Выяснилось влияние генов на иммунитет к SARS-CoV-2

В результате выяснилось, что иммунный ответ организма на коронавирус зависит от конкретных генетических вариаций.
Популярная механика 02:39
Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом

Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
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Наука

Исследование подтвердило эффективность стерилизации медицинских масок

News.ru вчера в 02:41
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В столице за последние сутки скончались 28 пациентов.
Российская газета вчера в 16:37
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
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Кино

Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах

В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
Профиль вчера в 09:50
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
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Экономика

Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей.
РЕН ТВ 18 апреля в 22:28
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Игры

Торжество стиля: продажи акварельного платформера GRIS превысили 1 млн копий

Разработчики из Nomada Studio у себя в микроблоге объявили о том, что продажи их акварельного платформера GRIS с момента его появления на рынке превысили 1 млн копий.
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В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Газета DAILY вчера в 13:37
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
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Армия и оружие

ЛНА успешно отразила наступление боевиков ПНС в Тархуне

NewInform вчера в 13:35
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Общество

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Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
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Здоровье

В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
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В Кемерово из Бангкока прилетели 76 россиян

Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости».
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Здоровье

В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса

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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

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РИА Новости вчера в 16:11
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

В Челябинской области умер первый пациент с COVID-19

Первый случай смерти пациента с COVID-19 зарегистрирован в Челябинской области, у мужчины было онкологическое заболевание, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:36
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
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