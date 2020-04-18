Экономика
ИзвестияМЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в министерстве.
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.ТАССвчера в 06:59
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСП
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:41
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Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
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Омичка спускалась по простыням с 4 этажа и выронила своего ребенка
РИА ОмскИнформ 03:05
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
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Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета вчера в 14:25
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
Общество
На базе сборной Англии застрелены около 60 гусей
На базе сборной Англии по футболу в период с 2018 по 2019 год были отстрелены около 60 гусей.
Газета.Ru вчера в 19:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
57 жителям Липецкой области отказали в выдаче цифрового пропуска
Завтра для выхода из дома оформлять цифровые пропуска обязаны также жители Липецка, Ельца и Чаплыгина.
Most.tv 16 апреля в 03:55
Футбол
Британское издание призывает «Тоттенхэм» подписать Дзюбу
Британское издание HITC считает, что «Тоттенхэм» должен вернуться к кандидатуре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Евро-футбол.ру 02:33
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru вчера в 06:49
Армия и оружие
На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.
RT на русском вчера в 18:20
Здоровье
В Омской области не увеличилось число заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Омской области, на 19 апреля в региона COVID-19 лабораторно подтверждён у 31 человека, при этом 14 из них уже выздоровели.
12 Канал Омск 02:56
Футбол
Лига чемпионов может возобновиться 7 августа
Отмечается, что с 7 по 31 августа игры будут проводиться каждые три дня, а финал пройдет 29 августа.
ODDS.ru 03:50
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Здоровье
В Саратовской области число заразившихся COVID-19 достигло 114 человек
Шестнадцать новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Саратовской области, общее число зараженных достигло 114 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:43