Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, сообщает министерство.

с чего всё началось

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в министерстве.

МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 323

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 813

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2K

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 222

Общество Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. 122

Экономика У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп. 80

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 66

Политика Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо". 185

Общество На базе сборной Англии застрелены около 60 гусей На базе сборной Англии по футболу в период с 2018 по 2019 год были отстрелены около 60 гусей.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Здоровье Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 58

Гаджеты В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал» Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000. 240

Происшествия В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек. 22

Футбол Британское издание призывает «Тоттенхэм» подписать Дзюбу Британское издание HITC считает, что «Тоттенхэм» должен вернуться к кандидатуре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Армия и оружие На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва» «Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.

Здоровье В Омской области не увеличилось число заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Омской области, на 19 апреля в региона COVID-19 лабораторно подтверждён у 31 человека, при этом 14 из них уже выздоровели. 15

Футбол Лига чемпионов может возобновиться 7 августа Отмечается, что с 7 по 31 августа игры будут проводиться каждые три дня, а финал пройдет 29 августа.

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 266