Экономика
Вести.RuМЭР получит 24 миллиарда на субсидии системообразующим компаниям
Российский премьер Михаил Мишустин поручил выделить Минэкономразвития 24 млрд рублей из резервного фонда на субсидии банкам для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообращующих предприятий, сообщается на портале правовой информации.
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Мишустин выделил 24 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям
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Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
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