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Право.ру
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами.
Минэкономразвития России05:10
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CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNews10:09
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарант09:50
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ru08:06
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркет08:48
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.ру07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газета06:33
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития России05:10

Тихановская считает, что белорусский народ не будет возвращать России кредит в $1,5 млрд

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить Минску, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.
ТАСС11:26
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:08
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Дмитриев: На испытания вакцины «Спутник V» набрано 55 тысяч волонтеров

Всего за две недели в Москве уже набрано 55 тысяч волонтеров, что даже больше, чем необходимо для пострегистрационного этапа клинических испытаний вакцины "Спутник V". Об этом сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российская газета10:31
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