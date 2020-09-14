МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами.
Минэкономразвития России05:10
Подробнее о событии
Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития России05:10