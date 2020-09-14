МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
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Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид
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