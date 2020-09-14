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Право.ру
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
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CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNewsвчера в 10:09
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарантвчера в 09:50
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ruвчера в 08:06
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.рувчера в 07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газетавчера в 06:33
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркетвчера в 08:48

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил о признании отсутствия доказательств сговора российской стороны с террористической группировкой «Талибан»*.
Общественная служба новостей00:23

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%.
Интерфаксвчера в 03:29

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъвчера в 12:16
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В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом

В поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области погибла пожилая женщина, предположительно, в результате отравления угарным газом, еще три человека пострадали, включая девочку семи лет.
РБК01:12

Стратегические бомбардировщики США В-52Н снова прошли возле Крыма

Вашингтон, 14 сентября 2020, 18:19 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress прошли над Чёрным морем западнее Крыма, сообщают 14 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUMвчера в 11:19
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