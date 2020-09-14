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Вести.Ru
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона о переводе делового документооборота в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас по закону банки и компании обязаны хранить многие документы в бумажном виде сроком до 75 лет.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами.
Минэкономразвития России05:10
Подробнее о событии
CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNews10:09
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газета06:33
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркет08:48
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ru08:06
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.ру07:45
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарант09:50
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития России05:10

Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии
РИА Новости12:40
4

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Народные новости13:07
11

Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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Reuters сообщил о ступоре Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
35

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news06:13
19

Жительница Могочи прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Анастасия Саморокова из города Могоча Забайкальского края прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на канале ТНТ, в эфир программа с её участием вышла в эфире 13 сентября На сайте проекта говорится, что «Золото Геленджика» - это соревнования по несуществующим видам спорта и эстафета с невероятными препятствиями, проходящая в тематическом парке.
Чита.Ру08:32
9

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфакс03:17
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На фабрике Dzintars планируют возобновить производство косметики

Компания Skinest Group, купившая активы неплатежеспособного латвийского предприятия Dzintars, планирует уже в октябре возобновить производство и создать новые рабочие места, сообщили представители эстонского концерна, передает Baltic Course.
Sputnik Латвия12:53