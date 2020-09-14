Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Право.ру
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
Подробнее о событии
CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNewsвчера в 10:09
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарантвчера в 09:50
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ruвчера в 08:06
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркетвчера в 08:48
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.рувчера в 07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газетавчера в 06:33
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития Россиивчера в 05:10

Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября
ToDay News Ufa17:58
134

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ruвчера в 11:37
62

Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 24вчера в 10:28
6

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
224