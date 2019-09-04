Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз

О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) он объяснил, что нынешняя сумма просто неподъемна для большинства должников.
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МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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