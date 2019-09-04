Экономика
Экономика сегодняМЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) он объяснил, что нынешняя сумма просто неподъемна для большинства должников.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новости02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Происшествия
Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста
В МВД есть внутренний «список 35», в который вносят всех привлеченных к ответственности за нарушения правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП).
Медиазона 04:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия
Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье
Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.
Газета.Ru 02:49
Транспорт
Собянин: в Новой Москве с 2012 года построено более 200 км дорог
Более 200 километров дорог построено в Новой Москве с 2012 года, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 05:13
Общество
Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы
В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Армия и оружие
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу и посоветовала германским властям запросить информацию у США.
РИА Новости 05:27
Политика
Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 05:38
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру вчера в 14:37
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика
Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС
Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:18
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Армия и оружие
Шойгу заявил о новой стадии развития в отношениях России и Китая
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу анонсировал новую стадию развития в отношениях России и Китая, в том числе в оборонной сфере.
Инфорос 05:40
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Общество
Интерактивный «дневник группы Дятлова» запустили в Сети
В Сети запустили интерактивный проект: «дневник группы Дятлова». Авторами выступило видеоагентство Ruptly.
ФедералПресс 05:06
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве
РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Политика
В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия 05:17
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Технологии
В России появится альтернатива сим-карте
Напомним, что российский мобильный оператор Tele2 начал продажу eSIM еще в конце апреля, несмотря на формальный запрет со стороны властей.
Ferra 05:11
Политика
Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска
Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.
URA.Ru 04:15
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Кино
Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
МР7.ру 05:26
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30