Экономика
Российская газетаОрешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство. Сегодня стоимость процедуры банкротства оценивается примерно в 200 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новости02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц до 10 тысяч рублей
Парламентская газета03:17
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 19:44
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Аргументы и Факты 05:00
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Политика
Иран разрешил семи членам экипажа британского танкера покинуть страну
Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.
REGNUM 04:33
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Гаджеты
В Интернет слили секретную документацию Apple о новых iPhone 11
Во всемирной паутине Интернет были размещены внутренние секретные документы известного бренда Apple, в которых содержится довольно подробная информация относительно новых смартфонов iPhone 11.
В городе R 04:51
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть
Вечерняя Москва вчера в 07:26
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Спорт
Фуркад назвал главного соперника в карьере
Нева Спорт 04:11
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Футбол
«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
РИА Новости 04:10
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что Косово продолжает превращаться в оплот терроризма
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, потому что на его территорию из зоны боевых действий возвращаются боевики запрещенной в России террористической организации ИГ1.
iReactor 05:10
Политика
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
Известия 03:20
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Гаджеты
IFA 2019: мышь Logitech MX Master 3 получила электромагнитное колесо прокрутки
Компания Logitech в преддверии выставки IFA 2019 анонсировала любопытную новинку — мышь MX Master 3, которая может обмениваться данными с компьютером тремя способами.
3DNews 05:05
Происшествия
Девочка из России умерла в турецком отеле
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Анталии во вторник, 3 сентября.
Известия вчера в 12:19