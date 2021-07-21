14-летняя дочь Даны Борисовой опубликовала переписку с папой, в которой он ее оскорбляет

14-летняя дочь Даны Борисовой опубликовала переписку с папой, в которой он ее оскорбляет Полина пояснила, что столь бурная реакция папы была лишь на то, что она сделала себе макияж и накрасила ногти.