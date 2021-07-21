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МЭР предложило давать гранты субъектам МСП в связи с приостановками в работе

Решетников предложил для таких ситуаций предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам МСП, деятельность которых будет приостановлена.
Газета.Ru
Размер гранта будет рассчитываться по следующей формуле: половина МРОТа на одного работника за две недели простоя, если ограничения больше двух недель — до одного МРОТа.
РБК
«Предлагаем также приравнять к МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, помогали в прошлом году, то есть полностью эту практику сохранить», — добавил министр.
Ведомости
Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально - вплоть до 1 МРОТ на сотрудника.
ТАСС

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