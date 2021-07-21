«Предлагаем также приравнять к МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, помогали в прошлом году, то есть полностью эту практику сохранить», — добавил министр.
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по факту избиения в коттеджном поселке Рощино семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи.
Арестованный по обвинению в получении взяток лава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене, и несвязан с конкретно ним, сообщает «РИА Новости».
Китай считает формулировки, которые используются в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плане второй фазы расследования по происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать, заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.