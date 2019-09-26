с чего всё началось

Стоимость проживания в самом дорогом номере собираются установить на уровне 525 тысяч рублей. В правительстве РФ намерены ограничить цены на отели в Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года.

Во время ЧЕ-2020 хотят ограничить цены на отели в Петербурге

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Здоровье Количество договоров страхования ответственности врачей резко выросло Количество заключаемых договоров страхования в сфере медицины резко выросло за последние два года – с 50 тыс. до 100 тыс. Эти данные Всероссийского союза страховщиков привел начальник отдела страхования финансовых институтов и профессиональных рисков "Ингосстраха" Сергей Архангельский 25 сентября на "круглом столе" "Страхование ответственности врачей" в Московской торгово-промышленной палате.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Происшествия СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании «Метростроя» банкротом.

Армия и оружие Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол «Рубин» поддержал тренерский штаб «Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Гаджеты Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND 665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Армия и оружие В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

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Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Технологии Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Политика Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.

Происшествия Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.