Общество
Право.руМЭР предложило расширить господдержку пострадавших организаций
Министр экономического развития Максим Решетников направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку.
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с чего всё началось
Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».РБКвчера в 09:41
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
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