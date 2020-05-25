Общество

Право.руПраво.руМЭР предложило расширить господдержку пострадавших организаций

Министр экономического развития Максим Решетников направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку.
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с чего всё началось

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».
РБКвчера в 09:41

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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

Минэконом: саратовский бизнес уже может получить поддержку по основному доходу

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 02:27
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Здоровье

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:09
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
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Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева скромно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

Поздравила Кристину и её мама Алла Пугачёва, правда, примадонна сделала это довольно скромно.
Bimru.ru вчера в 06:41
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Общество

В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445

Число заболевших коронавирусом в Якутии достигло 1445, за минувшие сутки выявлено 88 инфицированных COVID-19, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество

Больше тысячи заболевших коронавирусом выявили в Иркутской области

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области перевалило за тысячу.
Сибирские Новости 22 мая в 23:52
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
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Общество

Петербуржцы оценили «финансовую подушку» от кризиса в 582 тыс. рублей

Известия передают, что по этом показателю жители Северной столицы обошли даже москвичей - 582 тысячи рублей, именно такую сумму назвали петербуржцы, потребуется им для преодоления кризиса.
Online47.ru вчера в 19:05
Космос

Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной

В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Гаджеты

Huawei добавляет новые мощные функции в Huawei P40 Pro

Компания Huawei обновляет смартфон P40 Pro, чтобы исправить один из немногих недостатков.
МИТ вчера в 14:51
Происшествия

Родители по ошибке заживо похоронили младенца

РИА Новости вчера в 23:30
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
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Футбол

Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport вчера в 05:00
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM вчера в 10:11
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять

В Госдуме предложили не отменять очные выпускные, а перенести их проведение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:36
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Происшествия

Главу СК РФ заинтересовали «антикарантинные вечеринки»

Руководство региональных следственных управлений СК России проведет дополнительные проверки по фактам «антикарантинных вечеринок» в Московской области, Новосибирске и Красноярске.
Ридус вчера в 18:12
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Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 24 мая в 02:41
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
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Гаджеты

Названы лучшие бюджетные смартфоны

Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
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Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
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Общество

Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью

Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
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Общество

Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM вчера в 04:40
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