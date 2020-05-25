Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».

с чего всё началось

Министр экономического развития Максим Решетников направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку.

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