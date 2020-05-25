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с чего всё началось

"Вид деятельности компании может включать в себя ОКВЭД, попавший в постановление правительства, но сам формально не подходить под условия господдержки", — объяснили в Минэкономразвития.

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