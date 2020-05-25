Экономика
DP.RUМинэкономразвития предлагает расширить круг получателей господдержки
"Вид деятельности компании может включать в себя ОКВЭД, попавший в постановление правительства, но сам формально не подходить под условия господдержки", — объяснили в Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».РБКвчера в 09:41
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
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