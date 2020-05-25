Экономика

DP.RUDP.RUМинэкономразвития предлагает расширить круг получателей господдержки

"Вид деятельности компании может включать в себя ОКВЭД, попавший в постановление правительства, но сам формально не подходить под условия господдержки", — объяснили в Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей».
РБКвчера в 09:41

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки

Газета.Ruвчера в 16:09

Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Российская газетавчера в 14:34

В России нашли способ расширить господдержку пострадавшим компаниям

Росбалтвчера в 12:05

Власти придумали способ помочь российской экономике

Lenta.ruвчера в 13:35

Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД

Минэкономразвития Россиивчера в 12:01

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 11:25

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

РБКвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия

Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер

Житель американского штата Техас умер из-за травм, полученных во время секса с 81-летним родственником.
Lenta.ru 00:29
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Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК вчера в 15:37
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Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня вчера в 01:18
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
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Здоровье

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец вчера в 13:59
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Газета.Ru вчера в 14:51
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Происшествия

В Оренбуржье нашли тело трехлетнего малыша, потерявшегося на рыбалке

РИА Новости 01:38
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Биатлон

Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 23 мая в 03:33
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Происшествия

В Челябинске полиция пресекла проведение нелегальной автогонки

В Челябинске сотрудники ГИБДД пресекли проведение нелегальной автогонки, в которой собирались принять участие около ста стритрейсеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Накануне.Ru 01:32
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Культура

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета 24 мая в 11:35
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Здоровье

Глава Минздрава призвала омичей учиться жить с коронавирусом

Глава Минздрава Ирина Солдатова сегодня рассказала о живучести и необычности коронавируса.
РИА ОмскИнформ 00:42
Политика

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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