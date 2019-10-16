Общество

Суть событийСуть событийМЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги

Министерство экономического развития считает нецелесообразным использовать дома и квартиры, изъятые у коррупционеров, для социальных нужд. Такую недвижимость предлагается выставлять на торги, а полученные средства обращать в доход государства.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале
 проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".
РИА Новости12:15

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Изъятые у коррупционеров элитные квартиры предложили выставлять на торги

РБК14:09

Власти нашли способ заработать на коррупционерах

Телеканал 360°13:52

Минэкономики предложило продавать на торгах изъятые у чиновников элитные квартиры

Коммерсантъ11:50

Роскошные квартиры и дома коррупционеров предложили продавать с торгов. Они слишком хороши для малоимущих

Фонтанка.Ру11:58

Минэкономразвития предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры

РИА Новости13:42

Элитные квартиры чиновников-коррупционеров хотят продавать на торгах

URA.Ru10:38

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Газета.Ru09:58
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Происшествия

Более 30 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

ТАСС 18:19
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Финансы

«Ползучий отказ от доллара» начался: центробанки сдают американскую валюту

Флагман финансовой прессы Financial Times обнаружил любопытный феномен: мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Технологии

ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России

Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Политика

Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»

В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Хоккей

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:12
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM вчера в 07:40
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб

Чемпионат 16:00
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Кино

Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Политика

Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира

Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
Lenta.ru 18:41
Шоу-бизнес

Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики

Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
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Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
News.ru 09:18
Кино

Нил Патрик Харрис получил роль в новой «Матрице»

Оператором новой «Матрицы» выступит Джон Толл, который за свою карьеру получил два «Оскара», а также снял фильмы «Железный человек», «Последний самурай», «Ванильное небо», «Облачный атлас» и другие.
Афиша Daily 01:44
Футбол

Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Lenta.ru 14:52
Общество

Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран

Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
ТВ Центр вчера в 08:12
Здоровье

В России снизилось число алкоголиков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Политика

Трамп встречается с членами конгресса США для обсуждения Турции

«Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией», — указали в администрации американского президента.
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Авто

Седан Bentley Flying Spur получил новую версию

Компания Bentley презентовала новую версию седана Flying Spur под названием Blackline.
Goroday.ru вчера в 09:42
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru 15:52
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
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