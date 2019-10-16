с чего всё началось

Министерство экономического развития считает нецелесообразным использовать дома и квартиры, изъятые у коррупционеров, для социальных нужд. Такую недвижимость предлагается выставлять на торги, а полученные средства обращать в доход государства.

Политика МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Финансы «Ползучий отказ от доллара» начался: центробанки сдают американскую валюту Флагман финансовой прессы Financial Times обнаружил любопытный феномен: мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Технологии ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.

Политика Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака» В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

Хоккей «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

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Шоу-бизнес Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.

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Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.

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Авто Седан Bentley Flying Spur получил новую версию Компания Bentley презентовала новую версию седана Flying Spur под названием Blackline.

Финансы Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.