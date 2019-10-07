В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.

с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ представила собственный прогноз развития демографической ситуации в стране. Как пишет газета «Известия» 7 октября, авторы прогноза говорят о том, что мероприятия по сокращению уровня смертности пока не могут повлиять на рост рождаемости.

МЭР: прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

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