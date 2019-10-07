Экономика

Ньюс-НННьюс-ННМЭР: прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Министерство экономического развития РФ представила собственный прогноз развития демографической ситуации в стране. Как пишет газета «Известия» 7 октября, авторы прогноза говорят о том, что мероприятия по сокращению уровня смертности пока не могут повлиять на рост рождаемости.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАССвчера в 19:07

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Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

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Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана

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Армия и оружие

Турция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям SDF в сирийской провинции Хасеке, передает Al-Mayadeen.
Газета.Ru 15:43
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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Общество

Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
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Бывший спортивный директор «Крыльев» сравнил Соболева с Манджукичем

Зураб Циклаури, бывший спортивный директор самарского клуба, заявил, что 22-летний футболист напоминает ему нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
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Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

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В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

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Авербух рассказал о гонорарах фигуристов и о бюджетах ледовых шоу

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Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
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В США сравнили количество танков России и стран НАТО

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Видео с похищением юной невесты в Киргизии привлекло внимание полиции

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Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

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"Краснодар" давно бьется за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути.
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