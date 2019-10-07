Экономика
Ньюс-ННМЭР: прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Министерство экономического развития РФ представила собственный прогноз развития демографической ситуации в стране. Как пишет газета «Известия» 7 октября, авторы прогноза говорят о том, что мероприятия по сокращению уровня смертности пока не могут повлиять на рост рождаемости.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАССвчера в 19:07
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Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт 08:03
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Армия и оружие
Вашингтон отказался поддерживать операцию Турции на севере Сирии
Трамп выразил мнение, что Россия и Китай недовольны решением Вашингтона выйти из вооружённого конфликта в Сирии, потому что рады видеть США "погрязшими в бесконечных войнах".
Эхо Москвы 15:31
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
RT на русском 12:41
Политика
Порошенко на митинге в Киеве выступил против «капитуляции в Донбассе»
Экс-президент Украины Петр Порошенко принял участие в митинге в центре Киева, участники которого протестуют против реализации "формулы Штайнмайера".
Московский Комсомолец вчера в 13:08
Армия и оружие
Турция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии
Турецкая авиация нанесла удар по курдским формированиям SDF в сирийской провинции Хасеке, передает Al-Mayadeen.
Газета.Ru 15:43
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM 14:45
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Хоккей
«Спартак» на выезде вырвал победу у СКА в овертайме
Спорт-Экспресс 14:50
Футбол
Бывший спортивный директор «Крыльев» сравнил Соболева с Манджукичем
Зураб Циклаури, бывший спортивный директор самарского клуба, заявил, что 22-летний футболист напоминает ему нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
ProstoProSport 14:18
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Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума
RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота прошли Ла-Манш
Sudostroenie.info 09:58
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Здоровье
Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление
Победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному, заявил доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин.
ФАН 09:43
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 05 октября в 11:04
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском 07:20
Армия и оружие
В США сравнили количество танков России и стран НАТО
Россия располагает около 22 тыс. танков, в то время как США и Канада совокупно имеют 18 тыс. единиц тяжело бронированной боевой техники.
Газета.Ru 04:20
Происшествия
Видео с похищением юной невесты в Киргизии привлекло внимание полиции
В социальных сетях появилось скандальное видео из Киргизии, на котором предположительно заснят традиционный обряд похищения невесты.
Инфо24 13:21
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Газета.Ru 11:28
Футбол
Фернандеш: хочу помочь «Краснодару» заслужить право играть в группе ЛЧ
"Краснодар" давно бьется за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути.
РИА Новости 08:30