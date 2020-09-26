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ТАСС
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.В источнике
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Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Рувчера в 10:00
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газетавчера в 11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:28
Интересант

71,2 рубля за доллар: Минэкономразвития «утешило» среднегодовым курсом доллара и даже дало трехлетний прогноз

Интересантвчера в 10:22
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ruвчера в 13:52
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правдавчера в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАССвчера в 09:03

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим.
РИА Новостивчера в 16:37
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ru23 сентября в 06:35
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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Помощник Пакьяо заявил, что боксер проведет бой против Макгрегора

Профессиональный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в очередной раз намерен выйти на ринг, чтобы оказать финансовую поддержку для своих соотечественников, заболевших коронавирусной инфекцией.
CT newsвчера в 09:29
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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«Интер» вырвал победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

Миланский "Интер" одержал победу над флорентийской "Фиорентиной" в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Милане на "Джузеппе Меацца", завершилась с счётом 4:3 в пользу хозяев поля.
RT на русскомвчера в 16:45