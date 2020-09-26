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ТАСС
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.В источнике
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Интересант

71,2 рубля за доллар: Минэкономразвития «утешило» среднегодовым курсом доллара и даже дало трехлетний прогноз

Интересант10:22
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service10:28
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru13:52
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС09:03

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газета14:25
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК16:11

Пропустившему три матча «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи девятого тура «Ротор» — «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
РБК спортвчера в 13:49
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Байден пообещал разобраться с полицией и сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае победы на выборах, создать национальную комиссию для выработки политики в отношении случаев применения полицией чрезмерной силы.
Вести.Ru14:19
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США ограничили поставки в Китай производителю полупроводников

Ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции США китайской компании-производителю полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) введены властями США, 26 сентября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на полученный ею документ Министерства торговли США.
ИА Красная Весна16:34
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