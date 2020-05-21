Финансы

РЕН ТВРЕН ТВМЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.
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Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей

РИА Новости21 мая в 16:20

Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года

Царьград21 мая в 18:23

Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года

Life.ru21 мая в 16:58

МЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

РЕН ТВ21 мая в 16:36

Эксперты оценили прогноз курса рубля на 2020-2023 годы, представленный Минэкономразвития

ПРАЙМ05:06

Решетников рассказал об ожиданиях по курсу доллара к концу 2020 года

Газета.Ru21 мая в 16:16

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Российская газета21 мая в 16:05
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Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

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Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планируют начать сразу после снятия карантинных ограничений.
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Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
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У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Общество

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Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

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Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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