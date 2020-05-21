Финансы
РЕН ТВМЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года
Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.
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Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
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Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планируют начать сразу после снятия карантинных ограничений.
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Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
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Полиция Иркутска разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю Надежду Полякову, которая накануне отправилась Еловку Иркутского района, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
ИркСиб 22:18
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В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Происшествия
Спецназ ликвидировал в Дагестане готовивших теракты боевиков
Lenta.ru вчера в 10:40
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Илон Маск признался в любви к русскому языку
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Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в РФ
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Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
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Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
Авто
В продаже появился аналог Jeep Wrangler с двигателем от Haval F7
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В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады
Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
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В Благовещенске мост через Зею для ремонта не закроют на выходных
Мэрией Благовещенска принято решение не закрывать зейский автомобильный мост на выходные, а приступить к аварийно-восстановительным работам в начале следующей недели.
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Марсоход NASA раскрывает эволюцию Красной планеты
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Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
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Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
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Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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