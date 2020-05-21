Финансы
РЕН ТВМЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года
Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.
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Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах
Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru вчера в 18:40
Общество
Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске
Газета.Ru 02:28
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera 22 мая в 04:07
Происшествия
Двое мужчин с коронавирусом скончались в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области рассказал о новых трагических случаях в регионе, связанных с пандемией коронавируса.
НДН.инфо 00:54
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США
Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 22 мая в 07:40
Религия
Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н вчера в 09:57
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
Игры
Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%
С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
Ferra 01:49
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Армия и оружие
В сети появилось описание китайского танка будущего
В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra 22 мая в 12:45
Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в России
Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника».
Тарантас Ньюс 21 мая в 23:22
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03