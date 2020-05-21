Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.

МЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

Политика Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». 18

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом «За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе. 21

Шоу-бизнес Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. 25

Политика Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. 111

Энергетика Украина резко снизила цены на газ для населения Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. 4

Политика Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. 45

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 77

Теннис Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта 22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.

Религия Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.

Общество В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Путешествия В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 21

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Авто Volkswagen начнет собирать три новых модели в России Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника». 53