Финансы

РЕН ТВРЕН ТВМЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы ведомства Максима Решетникова, в конце 2020 года доллар вырастет до 75-76 рублей.
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Эксперты оценили прогноз курса рубля на 2020-2023 годы, представленный Минэкономразвития

ПРАЙМвчера в 05:06

Курс доллара к концу 2020 года может составить 75-76 рублей

РИА Новости21 мая в 16:20

Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года

Life.ru21 мая в 16:58

МЭР прогнозирует рост курса доллара к концу года

РЕН ТВ21 мая в 16:36

Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года

Царьград21 мая в 18:23

Решетников рассказал об ожиданиях по курсу доллара к концу 2020 года

Газета.Ru21 мая в 16:16

Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Российская газета21 мая в 16:05
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Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
21
Шоу-бизнес

Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах

Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru вчера в 18:40
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Общество

Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске

Газета.Ru 02:28
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

РБК 02:26
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera 22 мая в 04:07
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Происшествия

Двое мужчин с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области рассказал о новых трагических случаях в регионе, связанных с пандемией коронавируса.
НДН.инфо 00:54
19
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
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Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
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Общество

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.
РИА Новости вчера в 23:36
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Вести.Ru вчера в 22:12
45
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Теннис

Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 22 мая в 07:40
Религия

Даниял Исламов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Исполняющий обязанности главы муниципального района «Бабаюртовский район» Даниял Исламов поздравил мусульман со священным праздником Ураза-байрам.
Ёлдаш вчера в 16:28
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н вчера в 09:57
1
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Общество

В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство

Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
Игры

Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%

С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
Ferra 01:49
1
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Экономика

Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
9
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Армия и оружие

В сети появилось описание китайского танка будущего

В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra 22 мая в 12:45
2
Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Авто

Volkswagen начнет собирать три новых модели в России

Согласно документу, в производственной линейке компании на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника».
Тарантас Ньюс 21 мая в 23:22
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Наука

Нейросеть научилась определять характер личности по фото

Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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