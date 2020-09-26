МЭР прогнозирует снижение глобального ВВП до 4,5% в 2020 году
Снижение глобального ВВП составит 4-4,5% в 2020 году, при этом восстановление не будет быстрым, говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.В источнике
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