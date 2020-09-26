Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ТАСС
ТАСС

МЭР прогнозирует снижение глобального ВВП до 4,5% в 2020 году

Снижение глобального ВВП составит 4-4,5% в 2020 году, при этом восстановление не будет быстрым, говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики

РБКвчера в 11:26
Аргументы и Факты

Минэкономразвития озвучило риски для экономики РФ в период восстановления

Аргументы и Фактывчера в 10:37
ПРАЙМ

Консервативный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в 2021 году на 2,7%

ПРАЙМвчера в 10:00
Российская газета

МЭР озвучило варианты прогноза роста экономики России

Российская газетавчера в 10:02
Интерфакс

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Интерфаксвчера в 09:21
News.ru

Инвестиции и экспорт: в России составили план восстановления экономики

News.ruвчера в 10:33
ТАСС

Варианты прогноза МЭР на 2021-2023 годы не предполагают второй волны коронавируса

ТАССвчера в 09:14

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
1

Пушков заявил о конце «украинской мечты» об иностранном финансировании

Сенатор Алексей Пушков назвал концом «украинской мечты» заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Евросоюз – не благотворительная организация или банкомат».
Московский Комсомолецвчера в 22:21
3

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
80

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
14