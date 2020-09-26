В России обновленный Volkswagen Tiguan получит четыре комплектации

В России Volkswagen Tiguan с мотором на 125 л.с. будет предложен с передним приводом и МКПП, с силовым агрегатом на 220 и 180 л.с. с АКПП, а 150-сильный двигатель будет работать с обеими приводами и автоматом.