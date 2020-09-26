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ТАСС
ТАСС

МЭР прогнозирует снижение глобального ВВП до 4,5% в 2020 году

Снижение глобального ВВП составит 4-4,5% в 2020 году, при этом восстановление не будет быстрым, говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.В источнике
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РБК

Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики

РБКвчера в 11:26
Аргументы и Факты

Минэкономразвития озвучило риски для экономики РФ в период восстановления

Аргументы и Фактывчера в 10:37
News.ru

Инвестиции и экспорт: в России составили план восстановления экономики

News.ruвчера в 10:33
Российская газета

МЭР озвучило варианты прогноза роста экономики России

Российская газетавчера в 10:02
ПРАЙМ

Консервативный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в 2021 году на 2,7%

ПРАЙМвчера в 10:00
Интерфакс

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Интерфаксвчера в 09:21
ТАСС

Варианты прогноза МЭР на 2021-2023 годы не предполагают второй волны коронавируса

ТАССвчера в 09:14

За сутки на Кубани выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом

В краевой столице COVID-19 подтвердился у 41 жителя, в Сочи – у 6. В Крыловском, Красноармейском районах заразились по 5 человек, в Крымском – 4. В Армавире, Новороссийске Каневском, Северском, Ейском районах выявлено по 3 человека с новой инфекцией.
Администрация Краснодарского края03:52
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32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

26 сентября в Амурской области подтверждено 32 новых случая коронавируса: 17 - в Благовещенске, шесть - в Октябрьском районе, по три - в Ивановском и Константиновском районах, два - в Серышевском районе, один - в Благовещенском районе.
Телепортвчера в 01:38
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