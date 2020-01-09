В предстоящие несколько месяцев рубль продолжит укрепление. Такого мнения придерживаются в Минэкономразвития. Как сообщает "РБК", по словам главы ведомства Максима Орешкина, отечественная валюта будет укрепляться в первом полугодии 2020 года.

МЭР прогнозирует укрепление рубля в начале 2020 года

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