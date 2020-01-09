Финансы

Pravda.RuPravda.RuМЭР прогнозирует укрепление рубля в начале 2020 года

В предстоящие несколько месяцев рубль продолжит укрепление. Такого мнения придерживаются в Минэкономразвития. Как сообщает "РБК", по словам главы ведомства Максима Орешкина, отечественная валюта будет укрепляться в первом полугодии 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля и снижение инфляции

Московский Комсомолецвчера в 08:47

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля

Российская газетавчера в 09:42

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

RT на русскомвчера в 09:00

Экономике хватает старых кредитов

Коммерсантъвчера в 17:36

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

РБКвчера в 07:51

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Ведомостивчера в 07:14

МЭР ожидает продолжение тренда на укрепление рубля в I полугодии

Интерфакс - Россиявчера в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка

Спорт-Экспресс вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото

Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Московский Комсомолец 06:17
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Шоу-бизнес

Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

По словам эксперта, уход принца Гарри и Меган Маркл может стать хорошим выходом из положения.
Рамблер 06:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Известия 00:49
Политика

Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января

Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
ТК Звезда 14:49
Космос

Специалисты NASA показали снимок центра нашей галактики

По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Pravda.Ru 12:50
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru 09:48
Общество

Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению

РИА Новости 14:30
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
Наука

«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения

Naked Science 12:30
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился

Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Вести Подмосковья 12:47
Здоровье

О правильном уходе за ушами рассказал врач-оториноларинголог

Российский врач-оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами и как правильно их чистить.
Ugpressa.ru 13:40
Биатлон

Александр Логинов: «Из-за проблем с трассой повредил лыжи»

Матч ТВ 09:46
Происшествия

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Известия 06:31
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Теннис

Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Sportbox.RU 10:31
Экономика

Bloomberg: Brexit уже обошелся Великобритании в $170 млрд

К концу 2020 г. урон может достичь 200 млрд фунтов ($262 млрд), так как неопределенность относительно торговых отношений страны с блоком сохраняется.
Ведомости 11:52
Футбол

Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» в конце сезона

Официально свой пост специалист покинет в июне после завершения сезона. Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года.
Metaratings 12:22
Футбол

«Динамо» выбирает между Соболевым и Комличенко

Нева Спорт 07:59
Политика

Генсек НАТО отреагировал на версию о попадании в Boeing ракеты в Иране

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что Boeing 737-800 мог упасть в Иране после попадания ракеты.
Московский Комсомолец 11:55
Игры

Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов

Игромания.ру 13:24
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Кино

Назвали самый кассовый мультфильм в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Футбол

«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
Чемпионат 14:18
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Кино

Сборы «Холопа» превысили два миллиарда рублей

Фильм Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") "Холоп", как и ожидалось, быстро собрал в прокате свыше двух миллиардов рублей.
Российская газета 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное