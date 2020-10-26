У Сергея Фургала проверят старое алиби

Вскоре после задержания Сергея Фургала 9 июля этого года по подозрению в двух убийствах и одном покушении СКР дал понять, что не доверяет позиции старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Кировского района Хабаровска, который еще в ноябре 2004 года фактически оправдал господина Фургала по одному из вмененных ему преступлений — убийству Евгения Зори.