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Газета.Ru
Газета.Ru

МЭР прогнозирует восстановление экономики России во втором полугодии 2021 года

Русская Планета
Газета.Ru
Росбалт
ФедералПресс
Вести.Ru
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Накануне.Ru
Дни24
BaltNews.lv
Минэкономразвития России ожидает восстановление экономики страны до докризисных уровней во втором полугодии 2021 года. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава ведомства Максим Решетников. По его словам, на осуществление этого влияет ряд факторов.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития РФ прогнозирует восстановление экономики до докризисных уровней во II полугодии следующего года, заявил глава министерства Максим Решетников в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24
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