МЭР прогнозирует восстановление экономики России во втором полугодии 2021 года
Минэкономразвития России ожидает восстановление экономики страны до докризисных уровней во втором полугодии 2021 года. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава ведомства Максим Решетников. По его словам, на осуществление этого влияет ряд факторов.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития РФ прогнозирует восстановление экономики до докризисных уровней во II полугодии следующего года, заявил глава министерства Максим Решетников в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24
".
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МЭР прогнозирует восстановление экономики России во втором полугодии 2021 года
Газета.Ruвчера в 09:55