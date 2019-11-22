Финансы
СаминвесторМЭР рассчитывает на рост доли рубля во внешней торговле до 30%
К 2024 году доля рублёвых расчётов во внешней торговле должна вырасти с 20,3% до 30%, говорится в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI Министерства экономического развития РФ. Документ должна рассмотреть правительственная комиссия по экономическому развитию, сообщает «РБК».
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Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Авто
Появилась фотография салона обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
«Около аэропорта Кольцово совершено вооружённое нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой
Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon абсолютно уверена в успехе дебютного сезона сериала "Властелин колец", основанного на знаменитых произведениях Толкина.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы
Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий».
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Космос
У России появится новая группировка геодезических спутников
Общество
Плательщикам расширят географию
С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Политика
Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно
Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Шоу-бизнес