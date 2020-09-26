МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара
Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллару США. Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года
Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
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