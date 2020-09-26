Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллару США. Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАССвчера в 09:03
Подробнее о событии
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ruвчера в 13:52
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАССвчера в 09:03
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:28
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газетавчера в 10:20
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Рувчера в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правдавчера в 09:46
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газетавчера в 11:06

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАН00:16

В Минздраве Армении призвали сдавать кровь для восполнения запасов

Ереван, 27 сентября 2020, 14:32 — REGNUM Призыв к добровольному донорству в целях восполнения запасов крови призвали в пресс-службе министерства здравоохранения Армении 27 сентября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
REGNUM07:32

Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам

С 1 октября сумма на банковском счете, сохранность которой гарантирует государство, увеличивается с 1,4 млн до 10 млн рублей в течение трех месяцев после зачисления средств от продажи квартиры, жилого дома и земли, садового дома и иных строений, полученных в наследство средств, страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций, грантов, а также средств, перечисленных по решению суда.
Российская газета22:00
7

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
5

«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
1