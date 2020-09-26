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Российская газета
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллару США. Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАССвчера в 09:03
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Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газетавчера в 10:20
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газетавчера в 11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:28
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ruвчера в 13:52
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Рувчера в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правдавчера в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАССвчера в 09:03

ЦСКА — Локомотив 0:1

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru13:56

Опубликованы новые фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с тремя детьми

Фотографии были сняты ранее на этой неделе в садах Кенсингтонского дворца, после того, как герцог и сэр Дэвид посетили показ нового фильма Аттенборо «Жизнь на нашей планете», — сказано в подписи к кадрам.
Летидор11:00
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Спасатели двух регионов ЦФО отправились тушить воронежские пожары

Аэромобильная группировка спасателей из двух регионов ЦФО направилась в Воронежскую область для оказания помощи в ликвидации крупных ландшафтных пожаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс13:52
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Код доступа: Юлия Латынина

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Эхо Москвывчера в 16:52