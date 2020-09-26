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Российская газета
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллару США. Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАССвчера в 09:03
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Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газетавчера в 10:20
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газетавчера в 11:06
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 10:28
Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ruвчера в 13:52
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Рувчера в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правдавчера в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАССвчера в 09:03

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
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Главный онколог Алтая порекомендовал варить яйца вкрутую

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов во время пандемии коронавируса посоветовал жителям региона, по возможности, избегать мест массового скопления людей, почаще мыть руки, а мясо и яйца готовить до полной готовности.
Что происходит02:31
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