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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до конца 2020 года

Аналитики Минэкономразвития дали прогноз касательно курса рубля до конца текущего года: валюта вернется к прежним показателям. Так, в ведомстве подчеркнули, что падение рубля в сентября было обусловлено временными факторами, эффект от которых спадет к концу года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru26 сентября в 13:52
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета26 сентября в 11:06
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда26 сентября в 09:46
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газета26 сентября в 10:20
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру26 сентября в 10:00
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service26 сентября в 10:28
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС26 сентября в 09:03

В Швейцарии проголосовали против ограничения миграции из ЕС

Народная законодательная инициатива "За соразмерную иммиграцию", предусматривающая ограничение притока в Швейцарию рабочей силы из стран Евросоюза, отклонена на воскресном референдуме в Швейцарии 61,7 % голосов.
ТАССвчера в 11:20
27

Пушков прокомментировал ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Российская газета00:04
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Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

"Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости23:32
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Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Ученые назвали кашу, которая может продлить жизнь

Специалисты Сибирского федерального университета назвали кашу, которая способствует организму человека вырабатывать белок долголетия (сиртуин 1). Оказалось, что это всем знакомая гречка, ведь именно она может продлевать жизнь, провоцируя выработку белка долголетия, защищающего организм от старения.
Газета DAILYвчера в 11:24
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