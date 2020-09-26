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Российская газета
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за доллару США. Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, подготовленного Минэкономразвития.
ТАСС26 сентября в 09:03
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Вести.Ru

МЭР прогнозирует возвращение рубля к фундаментально обоснованным уровням

Вести.Ru26 сентября в 13:52
Российская газета

МЭР сообщило, каким будет среднегодовой курс доллара

Российская газета26 сентября в 10:20
Rambler News Service

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс рубля

Rambler News Service26 сентября в 10:28
Парламентская газета

Минэкономразвития: рубль вернется к равновесному уровню к концу года

Парламентская газета26 сентября в 11:06
Фонтанка.Ру

Правительство рассчитывает в 2020 году на среднегодовой курс в 71,2 рубля за доллар. К 2023 году национальная валюта ослабнет еще больше

Фонтанка.Ру26 сентября в 10:00
Комсомольская правда

Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

Комсомольская правда26 сентября в 09:46
ТАСС

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года

ТАСС26 сентября в 09:03

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха
ФАНвчера в 00:16
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ГАЗ сертифицировал в России грузовик с новым 3,0-литровым двигателем

Одобрение типа транспортного средства на автомобиль «ГАЗель-Next» с новым 3,0-литровым бензиновым двигателем УМЗ Evotech получил нижегородский автопроизводитель, 27 сентября сообщает портал Росстандарта.
ИА Красная Веснавчера в 16:36

Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Вашингтон, 27 сентября 2020, 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.
REGNUMвчера в 09:28
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Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, собралась подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката Эльмана Пашаева.
Lenta.ruвчера в 16:26
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
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Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»

Опрос свидетелей в рамках расследования о возможных нарушениях закона при предоставлении гражданства Кипра за инвестиции в экономику острова поручила полиции провести Юридическая служба Республики Кипр, 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна26 сентября в 14:40
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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