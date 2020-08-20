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ТАСС
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

"Восстановление спроса на рабочую силу подтверждается данными портала HeadHunter о динамике вакансий: сокращение количества вакансий в июле, как и в июне, составило -2% в годовом выражении после -17% в мае и -7% в апреле", - указывают в Минэкономразвития.В источнике
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РБК

Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

РБКвчера в 15:01
Известия

Ресторанный рынок РФ в июле продолжил падение

Известиявчера в 14:22
ПРАЙМ

Статистика за июль говорит о продолжении постепенного восстановления экономики РФ - МЭР

ПРАЙМвчера в 14:23
Взгляд.ру

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

Взгляд.рувчера в 13:47
Интерфакс

Минэкономразвития оценило в 3,8% падение ВВП РФ за 7 месяцев 2020 года

Интерфаксвчера в 13:28
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

ТАССвчера в 13:17
REGNUM

Минэкономразвития: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7% с 6,4% в июне

REGNUMвчера в 13:50

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
RT на русском17:55
2

Автомобилисты назвали причины отказа переходить на газ

По результатам онлайн-опроса, участие в котором приняли примерно 1,5 тыс. совершеннолетних собственников авто из РФ, оказалось, что 59% респондентов не готовы переходить на газ с бензина/дизеля даже в том случае, если соответствующая модернизация машины будет выполнена за счет государства.
Новые автомобиливчера в 10:08
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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.
CT newsвчера в 16:32
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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
Военное деловчера в 08:04
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Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
РИА Новости18:47
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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Россия поставит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса

Россия поставит в Мексику 2 тысячи доз вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических испытаний, заявил глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард.
Газета.Ru19:19
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Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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По вине пьяного водителя три человека пострадали в лобовой аварии на трассе «Амур» в ЕАО

20 августа в 18:15 в районе 1975 км 240 м федеральной автомобильной дороги «Чита-Хабаровск» в Смидовичском районе ЕАО, пьяный водитель «Тойоты Карины», двигался с превышением скорости, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан19:30