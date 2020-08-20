МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%
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"Восстановление спроса на рабочую силу подтверждается данными портала HeadHunter о динамике вакансий: сокращение количества вакансий в июле, как и в июне, составило -2% в годовом выражении после -17% в мае и -7% в апреле", - указывают в Минэкономразвития.В источнике
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