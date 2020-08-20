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ТАСС
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

"Восстановление спроса на рабочую силу подтверждается данными портала HeadHunter о динамике вакансий: сокращение количества вакансий в июле, как и в июне, составило -2% в годовом выражении после -17% в мае и -7% в апреле", - указывают в Минэкономразвития.В источнике
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РБК

Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

РБКвчера в 15:01
Взгляд.ру

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

Взгляд.рувчера в 13:47
Rambler News Service

МЭР сообщило о замедлении темпов снижения ВВП России в июле

Rambler News Serviceвчера в 14:11
REGNUM

Минэкономразвития: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7% с 6,4% в июне

REGNUMвчера в 13:50
Известия

Ресторанный рынок РФ в июле продолжил падение

Известиявчера в 14:22
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

ТАССвчера в 13:17
ПРАЙМ

Статистика за июль говорит о продолжении постепенного восстановления экономики РФ - МЭР

ПРАЙМвчера в 14:23

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
RT на русском17:55
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В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова выступил предполагаемый очевидец происшествия — Александр Кобец.
Коммерсантъвчера в 16:31
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный

Единственный в этом году пуск с космодрома Восточный могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости20:07

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости18 августа в 02:52
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В ЕАО в суд, почту, налоговую и банк поступили сообщения о минировании

Биробиджан, 21 августа 2020, 04:01 — REGNUM В Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM21:01

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
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В Украине сообщили о рекордном росте случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга сообщил также о том, что за истекшие сутки в общем было зарегистрировано рекордное число погибших – 40 человек, в связис чем общее количество жертв коронавируса составило уже 2184 человека.
ГЛАС.RUвчера в 06:14