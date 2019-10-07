Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту. Ранее сообщалось, что рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России.

МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году

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