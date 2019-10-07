Экономика
Газета.RuМЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году
По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту. Ранее сообщалось, что рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР сообщают о разрушениях в результате обстрелов ВСУ
Новостной фронт 04:25
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, дороже более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Политика
Оксана Пушкина объяснила важность закона о домашнем насилии
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина объяснила важность закона о домашнем насилии.
Народные новости 04:33
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 04 октября в 13:31
Политика
Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили
«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
Lenta.ru 04:57
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
В Тегеране оставили под стражей ростовскую журналистку Юлию Юзик
Юлия Юзик продолжает оставаться в камере в Тегеране, куда ее заключили после ареста 2 октября.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 12:49
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
В сети опубликовали трейлер третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы», видео опубликовано на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Единоборства
Хабиб назвал фаворита в предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым
Gazeta.SPb 05 октября в 12:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева развеяла слухи о проблемах в семье
Популярная певица – экс-участница «Виа Гры» - Вера Брежнева не устает доказывать своим фанатам, что у нее в семейных делах проблем не абсолютно никаких.
Bimru.ru 04:57
Экономика
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 04:27
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не научили сгибаться даже после доработок
Оказалось, что устройство выдержало лишь 120 000 складываний, после чего половина экрана погасла, а позже устройство выключилось.
Интермонитор.ру 05 октября в 18:03
Происшествия
В Заречном ребенок выпал из окна и разбился насмерть
В Заречном, как стало известно «Пензенской правде», 6 октября из окна квартиры на пятом этаже выпал мальчик 2017 года рождения.
Пензенская правда 03:57
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Финансы
Эксперт оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов в беседе с «Российской газетой» оценил возможность падения цен на нефть до $10 за баррель.
RT на русском 04:55
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Фигурное катание
В сети появились фотографии Загитовой в образе Клеопатры
В Интернете появились первые фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в образе Клеопатры для выступления в произвольной программе на турнире Japan Open.
Sportbox.RU 05 октября в 05:24
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00