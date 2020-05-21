Энергетика
РИА НовостиМЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
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Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Парламентская газетавчера в 18:16
Минэкономразвития поделилось ожиданиями цен на нефть на ближайшие 2 года
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
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Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
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Советник Трампа обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу
Россия нарушала Договор по открытому небу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru вчера в 22:44
Общество
Попова: ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских регионов уже достиг некоторых показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.
RT на русском 02:22
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Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
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Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Энергетика
Нефть WTI поднялась до $34 за баррель
Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.
Вести.Ru 02:05
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:50
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва 20 мая в 10:58
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Экономика
Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29