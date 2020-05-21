Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.

МЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

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