Энергетика
РИА НовостиМЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
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Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году
Парламентская газетавчера в 18:16
Минэкономразвития поделилось ожиданиями цен на нефть на ближайшие 2 года
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
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Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
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За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
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Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
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