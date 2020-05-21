Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
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Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году

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РИА Новостивчера в 16:17
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В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Ученые рассказали о приближении «солнечного минимума», наступающего каждые 11 лет.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
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Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
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Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

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