Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМЭР спрогнозировало курс доллара и цены на нефть в 2020 году

Министерство экономического развития спрогнозировало среднюю цену на нефть и курс доллара в текущем году. Как рассказал глава ведомства Максим Решетников, стоимость черного золота в 2020-м не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в следующем году восстановится до 40 долларов.
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