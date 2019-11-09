Экономика
ТАССМЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.
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Армия и оружие
Российская военная авиация провела патрулирование в Сирии
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование территории Сирии. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны России в Facebook.
РБК 07 ноября в 16:26
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Футбол
«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 12:58
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском 17:00
Происшествия
В Дагестане задержали «финансистов» ИГ
РЕН ТВ вчера в 08:17
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Политика
Пушков с иронией отреагировал на слова Зеленского про первый спутник
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
Радио Sputnik 10:59
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru вчера в 05:47
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения на вечеринке в Магадане
В Магадане вечеринка молодежи завершилась поножовщиной. По предварительным данным, пострадали два человека.
Известия 12:42
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
Минкультуры Украины собралось ввести понятие «опасной информации»
В связи с «информационной войной с Россией» на Украине введут понятие «опасной информации», сообщил украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Взгляд.ру 18:22
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Здоровье
Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды
Подмосковный Минздрав рассказал, чем опасна смена погоды для человека, и дал советы, помогающие избежать негативных последствий.
Народные новости 05:48
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
За несколько часов до закрытия регистрации имя миллиардера Майкла Блумберга оказалось в списке кандидатов на пост президента США от Демократической партии.
Pravda.Ru 05:04
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru вчера в 08:40
Музыка
Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман
Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет.
ТАСС 18:39