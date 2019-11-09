Экономика

ТАССТАССМЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации

Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.
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