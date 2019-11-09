Экономика
ТАССМЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.
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Дмитрий Пучков: Историка Соколова пугали и травили
Как сообщил «Фонтанке» публицист и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), на канале у которого Соколов обсуждал наполеоновские войны и отвечал на реплики Понасенкова, в последнее время Соколов был на нервах – и именно из-за истории с «плагиатом».
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В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным
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Сборная Чехии победила по буллитам Финляндию в матче Кубка Карьяла
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
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Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
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В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
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«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
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Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Четырехлетний Миша Ларин исчез около 16:00 по адресу Богородск, улица Свердлова, 61, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
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Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO
Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
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Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой в преддверии матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА сообщил, что для южан станет плюсом то, что соперник выступал на этой неделе в Лиге Европы, а также назвал самого яркого футболиста в составе армейцев.
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Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
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Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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Прокат фильма «Доктор Сон» начался с кассовой катастрофы
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Клопп оценил шансы «Ливерпуля» купить Мбаппе
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в мерсисайдский клуб.
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