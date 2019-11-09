Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.

Происшествия Дмитрий Пучков: Историка Соколова пугали и травили Как сообщил «Фонтанке» публицист и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), на канале у которого Соколов обсуждал наполеоновские войны и отвечал на реплики Понасенкова, в последнее время Соколов был на нервах – и именно из-за истории с «плагиатом».

Политика В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Политика В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.

Хоккей Сборная Чехии победила по буллитам Финляндию в матче Кубка Карьяла Хоккеисты сборной Чехии победили в серии буллитов команду Финляндии в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Политика В Киеве у консульства Польши началась акция националистов Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.

Гаджеты ОС Windows 10 запустили на калькуляторе Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.

Происшествия 4-летний Миша Ларин пропал в Богородске Четырехлетний Миша Ларин исчез около 16:00 по адресу Богородск, улица Свердлова, 61, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Единоборства Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

Культура Мать Децла прокомментировала фильм о сыне Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.

Футбол Андрей Мостовой: «Никто не хочет, чтобы Точилина уволили из „Сочи“» Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой в преддверии матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА сообщил, что для южан станет плюсом то, что соперник выступал на этой неделе в Лиге Европы, а также назвал самого яркого футболиста в составе армейцев.

Культура Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос» Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.