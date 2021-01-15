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ТАСС
ТАСС

МЭР внесло в кабмин законопроект об ограничении государства в покупке акций частных банков

Минэкономразвития РФ разработало и внесло на рассмотрение правительства законопроект, которым предлагается ограничить приобретение госструктурами и госбанками акций и долей в уставных капиталах частных финансовых организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров.
РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
ТАСС

МЭР внесло в кабмин законопроект об ограничении государства в покупке акций частных банков

ТАССвчера в 02:30
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

РБКвчера в 23:00
Lenta.ru

В России собрались запретить государству покупать банки

Lenta.ruвчера в 01:41
РИА Новости

В России предложили запретить покупку банков государством

РИА Новостивчера в 01:23
Коммерсантъ

Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Коммерсантъвчера в 00:29
ПРАЙМ

В России предложили запретить покупку банков государством

ПРАЙМвчера в 23:19
RT на русском

РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки

RT на русскомвчера в 02:10

Николай Цискаридзе после секс-скандала назвал фейком фото с его участием

Речь идет о видеоролике интимного характера, опубликованном в Сети Николай Цискаридзе, являющийся народным артистом Российской Федерации, в беседе с Владимиром Соловьевым, которая состоялась в рамках эфира программы «Соловьев LIVE», впервые прокомментировал ситуацию, связанную с опубликованным в интернете видеороликом интимного характера.
Центральная Служба Новостей00:53

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

По итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой, было принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщила пресс-служба оперштаба.
Ведомости08:10