Минэкономразвития РФ разработало и внесло на рассмотрение правительства законопроект, которым предлагается ограничить приобретение госструктурами и госбанками акций и долей в уставных капиталах частных финансовых организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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С чего всё началось Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров. РБК вчера в 23:00