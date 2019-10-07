Экономика
News.ruМЭР ждёт естественного прироста населения в РФ не раньше 2024 года
В 2023 году естественная убыль ещё сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения, — говорится в тексте документа. По оценке Минэкономразвития, демографические тенденции серьёзно влияют на социально-экономическое развитие государства.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАСС06 октября в 19:07
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В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года
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