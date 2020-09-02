МФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц

МФЦ Дагестана с 1 сентября смогут принимать заявления от граждан о том, что они стали банкротами. Процедура внесудебного банкротства введена в стране по инициативе кабинета министров и призвана помочь тем, кто имеет непогашенные долги вплоть до 500 тысяч рублей.