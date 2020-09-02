МФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц
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МФЦ Дагестана с 1 сентября смогут принимать заявления от граждан о том, что они стали банкротами. Процедура внесудебного банкротства введена в стране по инициативе кабинета министров и призвана помочь тем, кто имеет непогашенные долги вплоть до 500 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов.
РБКвчера в 17:00
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