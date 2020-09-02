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Mirmol.ru
Mirmol.ru

МФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц

МФЦ Дагестана с 1 сентября смогут принимать заявления от граждан о том, что они стали банкротами. Процедура внесудебного банкротства введена в стране по инициативе кабинета министров и призвана помочь тем, кто имеет непогашенные долги вплоть до 500 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов.
РБКвчера в 17:00
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RT на русском

Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

RT на русскомвчера в 16:12
Коммерсантъ

Как действует внесудебное банкротство для граждан

Коммерсантъвчера в 14:27
РИА Новости

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

РИА Новостивчера в 19:48
Интерфакс

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Интерфаксвчера в 04:03
ТАСС

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц

ТАССвчера в 17:14
РБК

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

РБКвчера в 17:00
ИА ЯСИА

Списать долги до 500 тысяч рублей можно будет бесплатно и без суда

ИА ЯСИА30 августа в 20:00

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Десять главных автоновинок осени 2020 года представили в России

В последней модели шестискоростную автоматическую коробку переключения передач заменил вариатор. zr.ru Ранее МедиаПоток писал, что специалисты «Автовзгляда» определили 5 самых надежных автомобилей на вторичной рынке.
МедиаПоток31 августа в 05:39
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