Общество
Mirmol.ruМФЦ Дагестана смогут принимать заявления о банкротстве физлиц
МФЦ Дагестана с 1 сентября смогут принимать заявления от граждан о том, что они стали банкротами. Процедура внесудебного банкротства введена в стране по инициативе кабинета министров и призвана помочь тем, кто имеет непогашенные долги вплоть до 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов.РБК31 августа в 17:00
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Культура
Умер народный артист России Борис Клюев
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
В Charlie Hebdo перевыпустят карикатуры на пророка Мухаммеда
Общественная служба новостей вчера в 22:17
Происшествия
Под Томском задержали серийного насильника, которого искали 12 лет
Задержанному предъявлено обвинение в изнасилованиях, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. По решению суда он помещен под стражу.
Российская газета 02:49
Экономика
Zetta отложила выпуск первого российского электрокара
Москва, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию «Ведомости».
REGNUM 02:35
Происшествия
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Общество
В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»
Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
РБК 03:01
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
Ведомости вчера в 10:18
Гаджеты
NVIDIA презентовала новые видеокарты для геймеров
NVIDIA представила новую серию видеокарт GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Президент РГО Сергей Шойгу считает, что многие люди сейчас живут "коротко и неподробно", призывает оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.
РИА Новости 02:49
Армия и оружие
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 20:07
Политика
Тихановская на видео ответила на вопрос, чей Крым
DixiNews вчера в 09:48
Общество
ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России
ФСБ России задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах в ходе спецоперации.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году
По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года.
Российская газета 02:52
Общество
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки.
РБК 02:00
Армия и оружие
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
Известия вчера в 21:58
Политика
Лукашенко планирует привлечь оппозиционера Латушко к ответственности
Лукашенко во время разговора с журналистами напомнил, что именно он помог Латушко занять ответственный пост в белорусском правительстве.
REGNUM вчера в 18:34
Политика
Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку
«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия 00:20
Футбол
Депай отреагировал на уход Кумана из сборной Нидерландов
Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай прокомментировал ситуацию с уходом Рональда Кумана с поста главного тренера сборной Нидерландов.
Чемпионат 02:24
Футбол
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
В рамках Лиги Европы прошла жеребьевка, которая определила, что соперниками футболистов «Динамо» из Москвы станут представители «Локомотива» из Тбилиси.
CT news вчера в 04:20
Технологии
Хакеры могут использовать подключение по Bluetooth для кражи данных
Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к смартфону или компьютеру по Bluetooth, если эта функция постоянно включена на устройстве.
Экономика сегодня вчера в 23:22
Гаджеты
ZTE открыла предзаказ на смартфон Axon 20 5G со скрытой камерой
После продуманной пиар-кампании Axon 20 5G ZTE представила смартфон со скрытой подэкранной селфи-камерой.
Anonsens вчера в 10:18
Космос
После 56 лет на орбите спутник OGO-1 сгорел в атмосфере
В минувшую субботу, 29 августа спутник (OGO-1) весом 487 кг, как и прогнозировало NASA, вошёл в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана и сгорел, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте представитель американского космического агентства Джош Хэндал (Josh Handal).
3DNews вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Елена Преснякова рассказала о недомогании беременной Подольской
Певица уехала на море — набраться сил перед родами Свекровь российской поп-исполнительницы Натальи Подольской Елена Преснякова рассказала о состоянии своей невестки.
WomanHit.ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Подросшего сына Полины Гагариной нашли похожим на Андрея Губина
Подросшего сына Полины Гагариной нашли похожим на Андрея Губина Певица Полина Гагарина показала фото 12-летнего Андрея.
Экспресс газета 01:53