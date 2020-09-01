Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должнику придется перечислить все свои обязательства и кредиторов.

с чего всё началось

МФЦ Дагестана с 1 сентября смогут принимать заявления от граждан о том, что они стали банкротами. Процедура внесудебного банкротства введена в стране по инициативе кабинета министров и призвана помочь тем, кто имеет непогашенные долги вплоть до 500 тысяч рублей.

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