Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

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