Экономика

ИзвестияИзвестияМФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
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Банки начнут предоставлять россиянам госуслуги

News.ru18:31

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°17:49

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известия17:59
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Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар в Сирии

Известия 18:29
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Спорт

Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Происшествия

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Политика

Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
Политика

Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков

РИА Новости вчера в 08:12
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Общество

Елизавета II отказалась от короны на выступлении в парламенте

Елизавета II не стала надевать Корону Британской империи на церемонию открытия парламента, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 14 октября в 08:55
Политика

Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 14 октября в 15:02
Политика

Симоньян пригласила бывшего замгоссекретаря США в Россию

Новые Известия 11:24
Политика

Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений

Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском 07:37
Политика

Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47
Политика

Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии

"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
ТАСС 19:21
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Дни.ру 08:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News 10:03
Происшествия

Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания

18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Транспорт

В РФ запретят ездить на новых авто без номеров

Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Политика

Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 10:56
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса 04:25
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera 12:39
Происшествия

За два дня беспорядков в Каталонии пострадали 400 человек

Разные города Испании сотрясают акции протеста, толчком к которым стало вынесение приговора политикам, которые в 2017 году участвовали в организации референдума о независимости Каталонии.
Газета.Ru 14:23
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