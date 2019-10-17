Экономика

ИзвестияИзвестияМФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известия17:01

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Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°17:49

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАСС20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБК20:45

Банки начнут оказывать россиянам госуслуги вместо МФЦ

РЕН ТВ20:23

Банки начнут предоставлять россиянам госуслуги

News.ru18:31

СМИ: Банки могут начать оказывать госуслуги с 2020 года

Life.ru21:26

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известия17:59
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