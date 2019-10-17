Экономика
ИзвестияМФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
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Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известия17:01
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Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
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Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
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Wday.ru вчера в 08:45
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
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Lenta.ru 08:18
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Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
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Lenta.ru вчера в 12:43
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В Кремле скоро перестанут воспринимать Зеленского всерьёз – политолог
По мнению политолога, опасность заключается в том, что и на Украине Зеленского тоже могут перестать воспринимать всерьёз.
REGNUM 18:30
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 18:33
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру 13:30
Политика
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Коммерсантъ 16:47
Космос
Стала известна дата отправки на Байконур нового модуля МКС «Наука»
Россия намерена запустить к МКС с космодрома Байконур многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".
РЕН ТВ 21:21
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
В Сети опубликован первый трейлер продолжения мелодрамы «Лед».
Известия 12:28
Политика
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Коммерсантъ 19:00
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Экономика
Углеродные налоги пошли на выброс
На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
Коммерсантъ 18:21
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.
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Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо вчера в 08:08
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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Политика
Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов
Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
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Общество
Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения
На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.
Газета.Ru 21:40
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24