Экономика

ИзвестияИзвестияМФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известия17:01

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«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАСС20:52

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

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РЕН ТВ20:23

Банки начнут предоставлять россиянам госуслуги

News.ru18:31

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РБК20:45

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

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