Экономика
ИзвестияМФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
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Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известия17:01
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Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака
По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Армия и оружие
Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35
На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Армия и оружие
В Ираке задержали нескольких боевиков ИГ, сбежавших из Сирии
Министр обороны Ирака сообщил, что на территории страны были задержаны несколько боевиков «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.
Футбол
Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после инцидента с расистскими оскорблениями в матче Болгария — Англия.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Технологии
«Яндекс» запустил приложение, которое распознаёт одежду в видео
Компания «Яндекс» запустила приложение Sloy – в его разработку легли технологии дополненной реальности, пишет ТАСС.
Футбол
«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Общество
Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.