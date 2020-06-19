Коронавирус
ТК ЗвездаВ Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с четверга, 25 июня, в смогут возобновить работу магазины любой площади и салоны красоты.
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Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
В ленте Twitter оргкомитет премии распространил заявление, что церемония состоится 25 апреля. «Это правда!», — сказано в официальном посте.
Городовой 17 июня в 10:56
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Политика
Лукашенко попросил не провоцировать власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сделанных им шагах на опережение в отношении «определенных сил, которые начинают активничать», и срыве масштабного плана по дестабилизации страны.
Телеканал 360° 16:53
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Политика
США нашли для себя альтернативу ВОЗ
Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Космос
FT: Великобритания может создать систему спутниковой навигации на платформе OneWeb
Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии.
ТАСС 17:20
Армия и оружие
Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Футбол
Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»
Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Спорт
«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21
Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Общество
Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи
В Калининградской области с 20 июня заработают летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также откроются музеи.
Клопс 17:03
Политика
Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Южный Федеральный 09:21
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в районе долины Галван в Ладакхе.
Москва 24 16 июня в 18:54
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили
Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Футбол
«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
РИА Новости 18:03
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело вчера в 06:11