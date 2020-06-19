Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с четверга, 25 июня, в смогут возобновить работу магазины любой площади и салоны красоты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме

Газета.Ru15:24

Магазины любой площади возобновят работу в Подмосковье с 25 июня

Вечерняя Москва13:35

В Подмосковье возобновят работу магазины и салоны красоты всех размеров

Известия13:40

Очный прием в МФЦ и работа магазинов любой площади возобновятся в Подмосковье с 25 июня

Агентство Москва13:27

Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме

РИА Новости13:24

МФЦ в Подмосковье возобновляют очный прием для оказания всех видов услуг

РИАМО13:24

В Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины

ТК Звезда14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
144
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Lenta.ru 13:58
729
Армия и оружие

Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16

Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
1
Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

В ленте Twitter оргкомитет премии распространил заявление, что церемония состоится 25 апреля. «Это правда!», — сказано в официальном посте.
Городовой 17 июня в 10:56
11
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
192
Политика

Лукашенко попросил не провоцировать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сделанных им шагах на опережение в отношении «определенных сил, которые начинают активничать», и срыве масштабного плана по дестабилизации страны.
Телеканал 360° 16:53
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
1,3K
Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
2
Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
1
Политика

США нашли для себя альтернативу ВОЗ

Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
7
Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
153
Космос

FT: Великобритания может создать систему спутниковой навигации на платформе OneWeb

Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии.
ТАСС 17:20
Армия и оружие

Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России

Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
RuNews24.ru 17 июня в 00:51
31
Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
230
Общество

Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
306
Футбол

Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»

Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Спорт

«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21

Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Политика

Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
3,6K
Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
1,6K
Армия и оружие

За сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК

REGNUM 02:51
1
Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Общество

Алиханов разрешил с 20 июня открыть летние кафе и музеи

В Калининградской области с 20 июня заработают летние веранды и террасы кафе и ресторанов, а также откроются музеи.
Клопс 17:03
6
Политика

Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске

Южный Федеральный 09:21
617
Армия и оружие

Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в районе долины Галван в Ладакхе.
Москва 24 16 июня в 18:54
761
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили

Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
3
Футбол

«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
РИА Новости 18:03
Общество

Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов

Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
498
Космос

NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС

Военное дело вчера в 06:11
83
Как работают Яндекс.Новости?
Главное