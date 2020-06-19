Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с четверга, 25 июня, в смогут возобновить работу магазины любой площади и салоны красоты.

В Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины

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